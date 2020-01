Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : confirmé dans la liste du CDP Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a été confirmé comme l'un des leaders mondiaux de la transition bas-carbone par l'organisation à but non lucratif CDP. Il est confirmé sur la ' Climate Change A-List ' du CDP. Le Groupe a été distingué pour ses actions de réduction des émissions, d'atténuation des risques climatiques et de développement de l'économie bas carbone, sur la base de sa communication 2019 au CDP. ' Cette récompense fait partie de la reconnaissance globale du leadership et de l'engagement du Groupe PSA dans la lutte contre le changement climatique ' indique la direction. Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA a déclaré : ' Nous considérons ce défi d'un point de vue éthique envers les prochaines générations et nous prenons notre part de l'effort mondial pour réduire les émissions de carbone, à un rythme sans précédent '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.08%