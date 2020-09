Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : clause d'incessibilité d'actions Faurecia Cercle Finance • 18/09/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Suite à l'amendement à leur accord de fusion, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot annoncent que les actionnaires EXOR, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de six mois. Cette clause d'incessibilité prendra effet à partir de la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% de Peugeot dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis, société qui sera issue de la fusion des deux constructeurs.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris 0.00%