Peugeot : cession d'une participation dans Faurecia réalisée

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce le succès de la cession de 9.663.000 actions Faurecia, représentant environ 7% du capital de l'équipementier automobile, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison de la cession devrait intervenir le 2 novembre. Le produit de la cession s'élève à environ 308 millions d'euros. A l'issue du placement, le constructeur automobile détiendra environ 39% du capital de Faurecia. Le produit de cette cession sera distribué aux actionnaires de Stellantis, accompagné d'une distribution en nature de la participation restante de 39% dans Faurecia, comme annoncé le 14 septembre, peu après la réalisation de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.39%