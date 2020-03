Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : cassure alarmante des 16,8E Cercle Finance • 02/03/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Peugeot valide coup sur coup une cassure alarmante des 17E (plancher du 10/12/2018) puis surtout des 16,8E, le plancher de fin décembre 2017: le titre risque maintenant de décrocher en direction des 14E, ex-résistance du 13/10 au 25/11/2016, voir des 12,8E, ex-plancher de mi-octobre 2016.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -5.37%