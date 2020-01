Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : baisse de 10% des volumes de ventes en 2019 Cercle Finance • 16/01/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA indique avoir vendu 3.488.930 véhicules dans le monde l'année dernière, un nombre en baisse de 10% par rapport à 2018. Hors Iran, les ventes consolidées en volume du constructeur automobile se sont contractées de 6,6%. Il est parvenu à maintenir sa position en Europe avec une part de marché à 16,8% sur un marché en légère hausse (+1,3%), tandis que ses activités internationales ont été 'concentrées sur la croissance rentable et le développement de l'outil industriel'. Par ailleurs, le groupe souligne avoir déjà lancé 10 nouveaux modèles hybrides rechargeables ou tout électriques, en ligne avec son objectif d'offrir une gamme 100% électrifiée à partir de 2025, et 50% d'ici fin 2021, avec 13 modèles complémentaires.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.58%