Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : assemblée générale repoussée au 25 juin Cercle Finance • 02/04/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Dans le contexte d'épidémie du covid-19 à travers le monde, Peugeot annonce que son directoire, en accord avec le conseil de surveillance, a pris la décision de reporter au 25 juin la date de l'assemblée générale annuelle initialement prévue le 14 mai. Un communiqué de presse sera publié à une date ultérieure informant les actionnaires des modalités de cette assemblée générale et du paiement du dividende, tenant compte du projet de fusion FCA/Groupe PSA annoncé le 18 décembre dernier.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.99%