Peugeot : Assemblée générale du 25 juin à huis clos

(CercleFinance.com) - Le Directoire de Peugeot en accord avec le Conseil de Surveillance a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à huis clos. La retransmission de cet événement sera en direct sur le site du Groupe PSA. Les actionnaires sont invités à adresser leurs questions par écrit préférablement par courrier électronique en amont de l'Assemblée générale au plus tard le 19 juin. ' Dans un contexte où les délais postaux sont incertains, il est en outre fortement recommandé aux actionnaires de voter par Internet ' indique le groupe.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -3.50%