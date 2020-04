Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : alerte à la baisse sous 11,35E, à surveiller Cercle Finance • 16/04/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Peugeot retombe sous 11,35E (plancher du 1er avril) et n'a pu profiter du support technique lié au comblement du 'gap' des 12,15E du 3 avril. La hausse en direction du 'gap' des 15,865E du 6 mars est donc invalidée et le titre risque désormais une rechute au contact du plancher des 9,56E du 18 mars.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.99%