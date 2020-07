Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : acquisition d'Amanhã Global au Portugal Cercle Finance • 23/07/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - PSA Aftermarket a réalisé l'acquisition de la société Amanhã Global et sa plateforme de e-commerce B-Parts.com en prenant une participation majoritaire dans le capital de l'entreprise. ' L'acquisition de ce leader sectoriel de la pièce de réemploi (Reuse) vise à compléter le dispositif de conquête de PSA Aftermarket ' indique le groupe. Amanhã Global est une entreprise de droit Portugais, basée à Porto, spécialisée dans la pièce de réemploi. Son périmètre d'action est mondial avec une activité commerciale solidement déployée dans une quinzaine de pays, tant vers des clients BtoB que vers des clients BtoC.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.62%