Peugeot : accord pour le bien-être des salariés

(CercleFinance.com) - PSA annonce la conclusion d'un accord construit avec quatre organisations syndicales, représentant plus de 80% des salariés, accord 'conçu autour du bien-être et de l'épanouissement des salariés, intégrant des préoccupations sociétales'. Le constructeur automobile précise que l'accord, fruit d'un travail de co-construction de plus de 18 mois avec les partenaires sociaux, prévoit 32 mesures concrètes, dont 12 'innovantes' et 23 applicables dès la signature. Parmi ces mesures, un dispositif innovant de soutien aux aidants familiaux va être mis en place, en complément de l'élargissement du don de jours de congés, et le nombre de jours proposés aux salariés en travail à distance (TAD) passera de 25 à 30.

