Peugeot : a nommé un nouveau Directeur du Design

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Matthias Hossann au poste de Directeur du Design de la marque Peugeot.

Matthias Hossann a rejoint la Direction du Style du Groupe en 2002. Il a depuis lors occupé différentes fonctions à l'international avec 5 années au centre du style de Shanghai.

Il est responsable depuis 2013 du design prospectif de la marque Peugeot avec les concepts cars et a piloté le design avant-projet des véhicules de la marque dont les plus récents 208 et 2008.

Jean Pierre Ploué, Directeur du Style du Groupe PSA déclare : ' Je me réjouis de confier cette mission à l'un des designers les plus doués de sa génération, qui a éclairé le futur de la marque Peugeot et qui va dorénavant pouvoir mettre son talent au service des clients de la marque '.