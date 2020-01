Peugeot : a lancé son nouveau SUV Peugeot 2008

(CercleFinance.com) - Le nouveau SUV Peugeot 2008 dans ses versions thermiques et électriques est présent dans tous les shows room des concessions Peugeot depuis le 5 janvier 2020 en France.

Près de 1 200 000 véhicules ont été vendus dans sa version précédente. La production sera assurée à Wuhan pour la Chine et à Vigo en Espagne pour les autres pays de commercialisation.

Cette nouvelle version adopte la toute nouvelle génération de l'immersif Peugeot i-Cockpit 3D, des équipements et des aides à la conduite au niveau du meilleur savoir-faire de Peugeot.

Dès son lancement, le nouveau SUV Peugeot 2008 a une offre multi-énergie : électrique, essence et diesel offrant la liberté de choix aux clients. Le nouveau SUV Peugeot 2008 est le premier SUV électrique Peugeot, 100% électrique.

En complément de l'offre habituelle, des teintes extérieures sont proposées : le Rouge Elixir, le Bleu Vertigo et l'Orange.

L'habitabilité aux places arrière (record à date pour la nouvelle plateforme CMP) fait du nouveau Peugeot 2008 un SUV particulièrement polyvalent. Sa longueur de 4,30m et son empattement de 2,60m lui confèrent également un confortable volume de coffre pouvant aller jusqu'à 434 L (norme VDA V210).

Le Peugeot i-Cockpit comprend un volant compact, pour une meilleure maniabilité et une meilleure préhension, un grand écran tactile HD à portée de main et de regard et désormais un innovant combiné 3D tête haute.

Les équipements et les aides à la conduite sont repris des segments supérieurs avec le Drive Assist plus (l'aide au maintien actif de la position dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go en boîte automatique EAT8, le Park Assist qui gère automatiquement la direction pour entrer et sortir d'une place de stationnement, le freinage automatique d'urgence de dernière génération, l'alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté), l'alerte d'attention conducteur, la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance étendue des panneaux (sens interdit, stop), la surveillance active d'angle mort et le frein de stationnement électrique).

Développé en partenariat avec le spécialiste haut de gamme français du son haute-fidélité FOCAL, le Système Hi-Fi Premium Focal est le résulat d'un travail de plus de 3 années.

Le nouveau SUV Peugeot 2008 offre la liberté de choisir son type de motorisation en fonction de ses besoins et propres usages : 100% électrique, essence ou Diesel. Il dispose selon les versions d'un sélecteur de modes de conduite : ' Eco ', ' Normal ' et ' Sport '.

La gamme se décline autour de 4 niveaux de finitions : Active, Allure, GT Line et GT, toutes disponibles en versions 100% électrique ou thermiques.

' C'est une expérience de liberté incroyable et une expérience de conduite assurément Peugeot. Il résonne avec notre vision excitante du futur où le plaisir de conduire a de l'avenir. Essence, Diesel ou 100% électrique, à vous de choisir votre ' bonheur ' selon vos besoins ! ' a déclaré Jean-Philippe Imparato, Directeur Général de Peugeot.

Sur le véhicule électrique, le moteur est d'une puissance de 100 kW (136 ch) et d'un couple de 260 Nm. La batterie de grande capacité de 50kWh assure une autonomie pouvant atteindre 310 kms selon la nouvelle norme WLTP. Cette batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge.

Les motorisations essence sont articulées autour du moteur 3 cylindres, d'une cylindrée de 1.2L et respectant la norme Euro 6d : PureTech 100 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ou EAT8, PureTech 155 S&S EAT8 (uniquement sur GT).

En Diesel, l'offre se fait avec le moteur 4 cylindres d'une cylindrée de 1.5L (normes Euro 6d-temp au lancement) : BlueHDi 100 S&S BVM6 et BlueHDi 130 S&S EAT8.