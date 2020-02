Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : a étendu son partenariat avec Atos Cercle Finance • 12/02/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA a étendu son partenariat stratégique avec Atos.Le montant du nouveau contrat n'a pas été précisé. 'Ce programme consiste à construire une plateforme d'entreprise SAP S/4HANA qui intègre les deux entités Opel-Vauxhall et Peugeot Citroën-DS sur un système comptable commun, afin d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble du Groupe', explique le groupe.

