Peugeot : +6%, tutoie les 15E, les 15,1E à surmonter

(CercleFinance.com) - Les valeurs 'reprise économique' prennent le relais des valeurs 'luxe' en vedette la veille : Peugeot bondit de +6% et tutoie les 15E. Mais ce n'est pas encore un scénario décisif car la principale résistance se situe vers 15,10E et son franchissement donnerait accès aux 16E (résistance estivale des 8 juin et 11 août), ce qui ne constitue pas un potentiel très excitant (à peine +6%).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +6.25%