Peugeot : 10 millions d'actions propres rachetées à Dongfeng

(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé mercredi le rachat de 10 millions de ses propres actions représentant environ 1,1% du capital à son partenaire chinois Dongfeng Motor Group (DFG) en vue de son projet de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles. Ces titres seront acquis aujourd'hui dans le cadre d'une opération hors marché à un prix de 16,385 euros par action, soit un prix d'achat total de 163,8 millions d'euros, précise le constructeur dans un communiqué. Les actions seront ensuite annulées, après le règlement-livraison de la transaction prévu le 25 septembre, conformément au programme de rachat d'actions du groupe. PSA note que cette opération s'inscrit dans la continuité de l'annonce de son rapprochement avec FCA, qui doit donner naissance au quatrième constructeur mondial, baptisé Stellantis. Peugeot et Dongfeng ajoutent avoir également convenu de modifier leur accord de rachat d'actions signé fin 2019 afin de prévoir que les 20,7 millions d'actions supplémentaires couvertes par l'accord devront être cédées par DFG à un ou plusieurs tiers, en une ou plusieurs opérations d'ici fin 2022 dans l'hypothèse où DFG n'aurait pas cédé ces actions à PSA ou à un ou plusieurs tiers d'ici à la fin 2020.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +4.39%