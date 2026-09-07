Peu de relief en Europe avec Wall Street fermée

Privées des investisseurs américains pour cause de jour férié outre-Atlantique, les places européennes ont navigué à vue, sans jamais trop s'éloigner de leur ligne de flottaison, avec toujours un oeil sur l'évolution des cours du pétrole.

Les grands indices européens ont toutefois connu des fortunes diverses. Si le DAX 40 s'est affaissé de 0,25% et que le FTSE 100 n'a perdu que 0,12%, la Bourse de Paris a réussi à se distinguer. Après deux séances de quasi-surplace, le CAC 40 a réussi à s'afficher en hausse de 0,33%, à 8 306,15 points, à la clôture.

Le pétrole comme seule boussole

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs ont été sevrés des publications américaines avec la fermeture de Wall Street. Ils se sont contentés du PIB trimestriel du deuxième trimestre de la zone euro qui a révélé une bonne surprise. Une hausse de 0,6% a été dévoilée, contre une précédente estimation à 0,4% et un précédent à -0,2%.

D'autres statistiques d'importance sont attendues dans les prochains jours avec dès demain les balances commerciales de l'Allemagne et de la France pour juillet, suivies jeudi de l'inflation allemande et surtout, le même jour, de la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux. Une hausse de 25 points de base est attendue. Selon Josefina Rodriguez, économiste et stratégiste chez Vanguard : "nous anticipons une hausse de 25 points de base (pb) lors de la réunion de la BCE de jeudi, qui porterait le taux de la facilité de dépôt à 2,50 %, conformément aux anticipations du marché. Les nouvelles projections des services de la BCE devraient faire apparaître une activité plus dynamique que prévu, une inflation plus modérée à court terme, mais aussi des pressions inflationnistes plus persistantes à moyen terme sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie".

En attendant, les intervenants gardent un oeil sur le conflit au Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz. Aucune avancée diplomatique n'a été relevée et le peu de bateaux passant dans le détroit, 8 au cours des 24 dernières heures selon des sites spécialisés dans le trafic maritime, n'est pas suffisant pour rassurer.

Partant, les cours de l'or noir sont en hausse et au moment de la clôture en Europe, à New York, le WTI avançait de 1,09%, à 93,06 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord progressait de 1,06%, à 97,69 dollars.

Sur le marché des devises, au même moment, l'euro était en hausse de 0,16%, à 1,1630 dollar.

Du côté de l'obligataire, le rendement des emprunts d'Etat continuaient de se tendre. A 17h30, celui du 10 ans des Etats-Unis était en hausse 0,42%, à 4,804%.

Dans l'actualité des valeurs

A Paris, Dassault Systèmes a perdu 2,19%, signant la plus fort baisse du CAC 40, suivi de Kering qui a cédé 1,55%. De son côté, Michelin a trébuché de 1,96%. Le groupe clermontois a annoncé vendredi des données mitigées concernant la situation du marché de la première monte et du remplacement au mois de juillet.

Mieux orienté au sein de l'indice français, STMicroelectronics, Schneider Electric et Legrand ont respectivement progressé de 4,08, 2,60 et 2,59%. Les trois titres sont estampillés "IA" du fait de leur exposition à l'intelligence artificielle, que ce soit pour les puces (STMicroelectronics) ou pour leurs produits destinés à équipés les data centers (Schneider Electric, Legrand).

De son côté, TotalEnergies a profité de la hausse des cours de l'or noir et a fini sur un gain de 1,58%.

Ailleurs en Europe, les sociétés liées à l'IA ont également réussi à tirer leur épingle du jeu à l'image d'Infineon 6,82%, ou d'ASML 2,25%.

De son côté, Volkswagen a cédé 0,43%, sous l'effet de quelques logiques prises de bénéfices après un bond de 10,31% en deux séances, lié à l'approbation par le conseil de surveillance du plan de transformation.