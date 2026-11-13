Peu de mouvement sur les Bourses européennes, le luxe reste à la peine

Les marchés européens évoluent proches de l'équilibre à la mi-journée, soutenus par les valeurs pétrolières après les déclarations de Donald Trump sur l'Iran, mais pénalisés par le luxe. Le CAC 40 est parfaitement stable, à 8 362 points.

Après une ouverture hésitante, les Bourses européennes n'ont toujours pas fait leur choix. Peu avant 12h30, l'indice Stoxx Europe 600 grappille 0,12%, à 665 points. A Paris, le CAC 40 évolue à l'équilibre, à 8 362 points. Le DAX 40 avance également de 0,07% à Francfort, tandis que le FTSE 100 gagne 0,13%.

Sur le front macroéconomique, l'heure est aux confirmations. L'inflation française a bien atteint 3,4% sur un an en octobre, selon les résultats définitifs publiés par l'Insee. Conforme à l'estimation provisoire publiée fin octobre, ce niveau est au plus haut depuis janvier 2024, en raison d'une accélération des prix de l'énergie.

En Europe, le produit intérieur brut a progressé de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne au troisième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat. L'office statistique européen confirme ainsi, en deuxième estimation, ses premières données publiées fin octobre. La croissance ralentit par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel le PIB avait augmenté respectivement de 0,6% et de 0,7% dans la zone euro et l'UE.

Sur le marché des changes, l'euro progresse légèrement de 0,04% face au billet vert, à 1,1054 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Ce vendredi 13 semble porter chance aux cours du pétrole. Le baril de Brent est repassé au-dessus des 95 dollars hier, après les déclarations de Donald Trump, qui a affirmé sur Truth Social qu'il n'avait "pas besoin d'un accord avec l'Iran". Une prise de position qui éloigne la perspective d'un retour du pétrole iranien sur le marché. Dans le même post, le président américain a aussi demandé à son vice-président de se concentrer sur les enjeux intérieurs et de délaisser les dossiers internationaux. Dans ce contexte, les valeurs du secteur progressent, de l'espagnol Repsol ( 1,52%) au portugais Galp Energia ( 1,28%), en passant par TotalEnergies, qui gagne 1,29%, à 81,67 euros.

A l'inverse, le secteur du luxe souffre dans le sillage de Richemont. Le groupe suisse chute de 4,48% à Zurich, malgré des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes. La performance de son activité joaillerie déçoit toutefois les investisseurs et fait craindre un possible ralentissement du secteur. A Paris, LVMH (-0,17%), Hermès (-0,44%) et Kering (-1,33%) évoluent également dans le rouge.

Le français Eramet plonge de 7,06% en Bourse après avoir annoncé une levée de fonds à 500 millions d'euros à un prix fortement décoté. Cette opération, qui va réduire la part des actionnaires actuels, pèse mécaniquement sur le titre.

A Londres, Aviva s'adjuge 2,74%, à 759,9 pence, à la suite de la publication de son point d'activité à fin septembre.