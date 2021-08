Peu de changement attendu à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris était attendue sans grand changement lundi après un message accommodant du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a soutenu les places asiatiques en ce début de semaine après avoir été bien accueilli à Wall Street vendredi.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 affichait -0,03% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, la cote avait progressé de 0,24%.

Lors de son allocution très attendue vendredi au symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole, le président de la Fed Jerome Powell a confirmé que l'institution devrait commencer à réduire ses achats d'actifs avant la fin de l'année, si l'économie américaine continuait de s'embellir, sans pour autant préciser de calendrier.

Il n'a pas non plus fixé de calendrier en ce qui concerne un relèvement des taux directeurs de la Fed, actuellement autour de 0%, ce qui signifie qu'ils pourraient rester encore longtemps à ces niveaux très bas.

Le discours de M. Powell a ainsi été bien accueilli vendredi par Wall Street, dont les trois principaux indices ont fini en nette hausse, avec un nouveau sommet franchi au passage pour le S&P 500.

"L'intervention tant attendue de J. Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole s'est limitée au minimum", souligne Véronique Riches-Flores, du cabinet Riches Flores Research.

"Si le président de la Fed ne pouvait éviter d'évoquer la perspective d'une réduction de son programme d'achats d'actifs, compte-tenu des difficultés de plus en plus grandes à en justifier le maintien et de la volonté d'un nombre croissant des membres du comité de politique monétaire d'y mettre un frein, autant dire qu'il y est allé sur la pointe des pieds. Aucun calendrier, ni engagement formel ...", ajoute l'économiste.

Jerome Powell a rappelé que la Fed souhaitait maintenir ses taux "jusqu'à ce que l'économie ait atteint des conditions compatibles avec le plein emploi, et que l'inflation (...) soit en passe de dépasser modérément 2% pendant un certain temps".

Dans ce contexte, les investisseurs suivront attentivement la publication de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privée mercredi.

Pour commencer la semaine, ils suivront d'abord les chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août.

Valeurs à suivre

Sanofi : le Dupixent, produit phare du géant pharmaceutique français, permet de réduire les symptômes de la dermatite atopique chez l'enfant dès l'âge de six mois, selon les résultats d'un essai de phase 3 révélés lundi par le laboratoire.

pan/pn/nth