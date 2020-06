Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole WTI (NYMEX) : ricoche sous 40,4$, support à 34$ ? Cercle Finance • 11/06/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le Pétrole WTI (NYMEX) ricoche sous 40,4$ et rechute de -8,5% vers 36,3$: le baril se dirige vers un test support à 34$, sachant que le principal point d'appui se situe vers 62$, soit -20% par rapport aux récents sommets.

