Pétrole (WTI en $) : rechute de -5% par rapport à mardi soir Cercle Finance • 08/01/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le pétrole a connu une poussée de fièvre jusque vers 65,5$ dans la nuit de mardi à mercredi, lors de l'annonce des frappes iraniennes, mais le sentiment qu'il n'y aura pas d'escalade militaire entre USA et Iran (à confirmer) fait dégringoler le baril de -5% vers 61$, ce qui le ramène sur ses niveaux du 31 décembre. La résistance des 64,9$ a été simplement soulevée pour la seconde fois en 72H mais le 'pullback' est cette-fois beaucoup plus brutal puisque les 63$ sont nettement enfoncés et le WTI pourrait s'en aller chercher le palier des 60,5$

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -3.69%