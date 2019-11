Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (WTI) : échoue sous 58,3$, lourde rechute vers 56,3$ Cercle Finance • 29/11/2019 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le pétrole 'WTI' a soulevé la résistance des 58,3$ fin novembre mais ne transforme pas l'essai : il s'agit d'une série d'échecs sous une résistance qui remonte au 30 juillet, 10 septembre, puis di 21 au 27 novembre. Le baril revient tester la base de son canal ascendant moyen terme vers 56,2/56,3$, le support suivant se situe vers 54,2$ (il remonte au 31 octobre).

