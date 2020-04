Pétrole : un plongeon en trompe l'œil

(AOF) - Le marché pétrolier est à la une ce matin. Et pour cause, le cours du baril de WTI américain chute de plus de 21% à 14,32 dollars, soit sous le seuil des 15 dollars pour la première fois depuis 1999. Ce plongeon doit cependant être relativisé. Comme l'explique Neil Wilson, analyste en chef chez Markets.com, le contrat sur le WTI d'échéance mai, n'intéresse plus guère les investisseurs car il s'achève demain. Le contrat d'échéance juin, lui, abandonne 8% à 23,02 dollars. De son côté, le baril de Brent d'échéance juin perd 3,5% à 27,09 dollars.

Cet écart de prix entre les deux échéances montre qu'aucun acheteur ne souhaite prendre prendre livraison du pétrole alors que la capacité de stockage des Etats-Unis est menacée de saturation. En Europe en revanche, le problème ne se pose pas.

Selon Neil Wilson, les investisseurs jouent la prudence dans l'attente d'une réduction de la production aux Etats-Unis. Mais la partie n'est pas gagnée dans la mesure où les compagnies pétrolières sont privées.

L'analyste espère également que l'impact de la réduction de production de 10 millions de barils par jour décidée par l'Opep + commencera à se faire sentir. Là encore, rien n'est moins sûr alors que la baisse de la demande sur 2020 est évaluée à environ 30 millions de barils par jour.