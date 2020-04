Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-Un accord final de l'Opep+ dépend de la participation du Mexique-sces Reuters • 10/04/2020 à 03:44









(Actualisé avec communiqué, précisions) LONDRES, 10 avril (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont présenté jeudi un projet de baisse de leur production de plus d'un cinquième et ont dit s'attendre à ce que d'autres pays, dont les Etats-Unis, réduisent à leur tour leur production face à la chute des prix provoquée par la crise sanitaire. Mais le groupe, désigné sous le nom d'Opep+, a indiqué dans un communiqué publié à l'issue de discussions par visioconférence qu'un accord final sur une réduction de leur production de pétrole de 10 millions de barils par jour (bpj) dépendait des efforts du Mexique sur la question. Reuters avait appris un peu plus tôt de sources au sein de l'Opep que la finalisation de l'accord avait été bloquée par le refus du Mexique de répondre favorablement à la diminution qui lui était demandée. Les discussions doivent reprendre vendredi alors que les ministres de l'Energie des pays du G20 tiendront une nouvelle réunion. (version française Jean Terzian)

