Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-Trump dit disposer d'options si l'Opep+ ne trouve pas d'accord Reuters • 09/04/2020 à 02:11









WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi que les producteurs américains de pétrole avaient déjà réduit leur production et a dit disposer de nombreuses options si l'Arabie saoudite et la Russie venaient à échouer à conclure un accord sur une réduction de leur production afin de compenser la chute de la demande. "Nous avons déjà diminué. Si vous regardez le Texas, le Dakota du Nord, certains de nos Etats (...) ont réduit automatiquement leur production", a dit le président américain lors d'un point de presse à la Maison blanche. Il a ajouté disposer d'un "tas de bonnes options" si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ne trouvaient pas d'accord sur une réduction de leur production lors d'une réunion prévue jeudi. Trump n'a pas précisé quelles options étaient envisagées. "Nous avons dans ce pays une industrie de l'énergie extrêmement puissante à l'heure actuelle, la numéro une dans le monde, et je ne veux pas que ces emplois soient perdus", a ajouté le président américain. Trump avait dit par le passé envisager d'imposer des droits de douane sur le pétrole afin d'aider les producteurs américains. Comme il l'avait fait auparavant, le chef de la Maison blanche a de nouveau exprimé mercredi son optimisme quant à la conclusion d'un accord entre Saoudiens et Russes. "Je pense qu'ils vont clarifier les choses. Beaucoup de progrès ont été réalisées au cours de la semaine écoulée, et il va être intéressant de voir ce qui va ressortir de la réunion de demain". Ryad et Moscou ont laissé entendre qu'ils pourraient parvenir à un accord sur une réduction de la production seulement si les Etats-Unis et d'autres pays extérieurs au groupe dit "Opep+" participent à cet effort. Washington a écarté cette hypothèse, citant une baisse déjà effective de la production des compagnies américaines pour motifs économiques. (Jeff Mason et Arshad Mohammed; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.