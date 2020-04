Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-Trump attend une baisse de la production d'au moins 10 mlns de bpj Reuters • 02/04/2020 à 17:06









WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Donald Trump a dit s'attendre jeudi à ce que l'Arabie saoudite et la Russie acceptent de réduire leur production de pétrole de dix millions de barils par jour (bpj), après un entretien avec le prince Mohamed ben Salman, héritier du trône saoudien. "Je viens de parler à mon ami MBS d'Arabie saoudite, qui s'est entretenu avec le président russe Poutine et je m'attends à ce qu'ils réduisent (leur production) d'environ 10 millions de barils, voire beaucoup plus, ce qui serait formidable pour le secteur pétrolier et gazier!", a écrit le président des Etats-Unis. L'agence de presse saoudienne SPA a confirmé l'entretien entre Donald Trump et Mohamed ben Salman. Les cours du brut se sont effondrés après la rupture le mois dernier du pacte entre Moscou et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), emmenée par Ryad, sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite que Donald Trump a jugé "folle". Mais les propos du président américain ont provoqué une nette accélération de la hausse des cours du pétrole sur les marchés: vers 15h00 GMT, le prix du baril de Brent LCOc1 gagnait plus de 17% et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 près de 25%. (Tim Ahmann, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

