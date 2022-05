Pétrole russe : la Commission européenne propose un embargo total

C'est la raison pour laquelle l'Europe renoncera progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année.

" Nous veillerons à abandonner progressivement le pétrole brut, de façon ordonnée, d'une manière qui nous permettra à nous et à nos partenaires de mettre en place d'autres voies d'approvisionnement et qui réduira au minimum l'impact sur les marchés mondiaux ", a-t-elle ajouté.

(AOF) - " Nous proposons désormais une interdiction du pétrole russe. Il s'agira d'une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe, transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné " a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Pétrole et parapétrolier

