Pétrole repasse la barre des 110 dollars le baril

Enfin, Aramco, qui a présenté dimanche des résultats annuels records, avec notamment un bénéfice net qui a plus que doublé à 110 milliards de dollars, a annoncé une augmentation de ses dépenses de production de pétrole pour répondre à la demande croissante d'énergie.

Dans le second cas, des installations pétrolières saoudiennes ont été attaquées durant le weekend par des rebelles Houthis originaires du Yémen, forçant la compagnie nationale Aramco à réduire sa production. Dans une déclaration auprès de médias officiel, Riyad a déclaré lundi que le royaume "ne portera pas la responsabilité d'une éventuelle pénurie de pétrole sur les marchés mondiaux à la lumière des attaques contre ses installations par les milices terroristes Houthis".

(AOF) - Les cours du Brent grimpent de 5,2% lundi à 113,82 dollars le baril, alors que le conflit en Ukraine ne trouve pas de résolution, et que l'Arabie Saoudite a subi une attaque en provenance du Yémen. D'une part, en représailles à l'agression de Moscou, certains pays européens font pression pour un nouveau train de sanctions et évoque un bannissement du pétrole russe, tout comme l'ont fait les Etats-Unis il y a quelques jours.

Pétrole et parapétrolier

