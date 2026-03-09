Pétrole : nouvelle flambée des prix qui dépassent les 100 dollars le baril

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

Les prix du pétrole s'envolent lundi, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, alors qu'une série de grands producteurs ont réduit leurs approvisionnements et que les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivent dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 prend 12,56% à 104,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 12,9% à 102,63 dollars vers 12h07 GMT, réduisant légèrement les gains enregistrés plus tôt dans la journée.

Le Brent a ainsi touché un pic à 119,50 dollars le baril et le WTI 119,48 dollars. Avant même l'envolée de lundi, les deux références de brut ont grimpé respectivement de 28% et de 36% la semaine dernière.

Ces sommets sont à comparer aux sommets historiques atteints en 2008, où les contrats s'échangeaient à environ 147 dollars le baril, selon les données de LSEG, qui remontent aux années 1980.

L'envolée des cours ce lundi s'est quelque peu calmée après que le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les ministres des Finances du G7 discuteraient lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole, une information confirmée à Reuters par une source au sein du gouvernement français, qui a dit qu'un recours aux réserves était "une option envisagée".

Selon le Financial Times, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) doit se joindre aux discussions ce lundi.

La situation reste toutefois fortement perturbée par la guerre dans une région clé pour la production et le transport de brut.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran laisse présager que les tensions pourraient perdurer, la décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

NOUVEAUX CAS DE FORCE MAJEURE

L'Irak et le Koweït ont commencé à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant aux réductions précédentes de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar. Selon les analystes, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur production sous peu.

La production irakienne provenant de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70% pour atteindre seulement 1,3 million de barils par jour, le pays étant incapable d'exporter du pétrole via le détroit d'Ormuz, ont déclaré dimanche trois sources industrielles.

Kuwait Petroleum Corporation a pour sa part commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions, sans toutefois préciser l'ampleur de la réduction de production.

Bapco Energies a quant à elle déclaré lundi un cas de force majeure à la suite d'une récente attaque contre sa raffinerie à Bahreïn.

Selon deux sources, Aramco 2222.SE a également commencé à réduire la production dans deux de ses champs pétrolifères. Le géant pétrolier saoudien a refusé de commenter.

Les contrats américains sur l'essence RBc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022, à environ 3,22 dollars le gallon, alors que le président américain Donald Trump a déclaré aux consommateurs américains que l'impact sur leur coût de la vie serait limité avant les élections de mi-mandat en novembre.

"Les alternatives sont limitées, comme le recours aux réserves stratégiques de pétrole, mais comparées à l'ampleur potentielle de la perturbation de l'approvisionnement si le détroit reste fermé plus longtemps, elles ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan", prévient Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Dans l'Union européenne (UE), les groupes de coordination de l'approvisionnement en pétrole et en gaz se réuniront jeudi, a annoncé lundi un porte-parole de la Commission européenne.

Ces groupes, qui comprennent des représentants des gouvernements du bloc, surveillent la sécurité des approvisionnements en pétrole et en gaz et coordonnent les mesures d'intervention en cas de crise.

Une porte-parole de la Commission européenne a toutefois dit lundi que les Etats membres disposaient de stocks suffisants de pétrole et de gaz malgré la perturbation des chaînes d'approvisionnement due à la guerre.

"Nous sommes beaucoup moins préoccupés par la sécurité de l'approvisionnement que par les prix élevés de l'énergie", a déclaré Anna-Kaisa Itkonen devant les journalistes.

Les pays du bloc sont tenus de détenir des stocks de pétrole couvrant 90 jours de consommation.

PREMIÈRES MESURES

La crainte que la prolongation de la crise au Moyen-Orient mette en péril l'approvisionnement énergétique, fasse grimper la facture du carburant et affecte l'activité des industries du monde entier a déjà conduit les gouvernements du monde entier à prendre les premières mesures.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré lundi que les autorités allaient plafonner les prix intérieurs du carburant pour la première fois depuis près de 30 ans. Ce pays asiatique, très dépendant des importations en provenance du Moyen-Orient, cherchera également des sources d'énergie autres que celles transportées via le détroit d'Ormuz, a-t-il ajouté.

En France, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a demandé dimanche une multiplication des contrôles pour éviter une hausse abusive des prix du carburant.

L'inquiétude s'est reflétée lundi sur les marchés, les Bourses européennes reculant fortement à l'instar de leurs homologues asiatiques pendant la nuit, le dollar bénéficiant de son statut de valeur refuge et les rendements obligataires s'envolant en raison des craintes liées à l'effet inflationniste de la crise.

La Bourse de New York devrait elle aussi ouvrir en nette baisse lundi.

La hausse du brut inquiète fortement les opérateurs car elle pourrait entraîner une résurgence de l'inflation et conduire les banques centrales à modifier leurs plans de politique monétaire afin de freiner les prix.

(Yuka Obayashi et Sudarshan Varadhan, avec la contribution de Rae Wee à Singapour et Tim Gardner à Washington ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

(Actualisé avec contexte, cours du pétrole, déclarations d'une porte-parole de la Commission européenne)