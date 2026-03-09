PÉTROLE-Nouvelle flambée des prix qui dépassent les 100 dollars le baril (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur la réunion des ministres de Finances du G7, détails, cours du pétrole, mesures des gouvernements, réactions des marchés)

Les prix du pétrole s'envolent lundi, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, alors qu'une série de grands producteurs ont réduit leurs approvisionnements et que les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivent dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 15,07% à 106,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 14,05% à 103,67 dollars à 09h06 GMT, réduisant légèrement les gains enregistrés plus tôt dans la journée.

Le Brent a ainsi touché un pic à 119,50 dollars le baril et le WTI 119,48 dollars. Avant même l'envolée de lundi, les deux références de brut ont grimpé respectivement de 28% et de 36% la semaine dernière.

L'envolée des cours ce lundi s'est quelque peu calmée après que le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les ministres des Finances du G7 discuteraient lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole, une information confirmée à Reuters par une source au sein du gouvernement français, qui a dit qu'un recours aux réserves était "une option envisagée".

Selon le Financial Times, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) doit se joindre aux discussions ce lundi.

La situation reste toutefois fortement perturbée par la guerre dans une région clé pour la production et le transport de brut.

L'Irak et le Koweït ont commencé à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant aux réductions précédentes de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar. Selon les analystes, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur production sous peu.

La production irakienne provenant de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70% pour atteindre seulement 1,3 million de barils par jour, le pays étant incapable d'exporter du pétrole via le détroit d'Ormuz, ont déclaré dimanche trois sources industrielles.

Les stocks de brut ont en outre atteint leur capacité maximale, selon un responsable de la compagnie pétrolière publique irakienne Basra Oil Company.

Kuwait Petroleum Corporation a pour sa part commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions, sans toutefois préciser l'ampleur de la réduction de production.

Bapco Energies a quant à elle déclaré lundi un cas de force majeure à la suite d'une récente attaque contre sa raffinerie à Bahreïn.

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE a pour sa part proposé plus de 2 millions de barils de brut par le biais d'une série d'appels d'offres exceptionnels.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des prix, la décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

PREMIÈRES MESURES

Par ailleurs, les groupes de coordination de l'approvisionnement en pétrole et en gaz de l'Union européenne (UE) se réuniront jeudi, a annoncé lundi un porte-parole de la Commission européenne.

Ces groupes, qui comprennent des représentants des gouvernements de l'UE, surveillent la sécurité des approvisionnements en pétrole et en gaz et coordonnent les mesures d'intervention en cas de crise.

Les pays du bloc sont tenus de détenir des stocks de pétrole couvrant 90 jours de consommation.

La crainte que la prolongation de la crise au Moyen-Orient mette en péril l'approvisionnement énergétique, fasse grimper la facture du carburant et affecte l'activité des industries du monde entier a déjà conduit les gouvernements du monde entier à prendre les premières mesures.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré lundi que les autorités allaient plafonner les prix intérieurs du carburant pour la première fois depuis près de 30 ans. Ce pays asiatique, très dépendant des importations en provenance du Moyen-Orient, cherchera également des sources d'énergie autres que celles transportées via le détroit d'Ormuz, a-t-il ajouté.

En France, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a demandé dimanche une multiplication des contrôles pour éviter une hausse abusive des prix du carburant.

L'inquiétude s'est reflétée lundi sur les marchés, les Bourses européennes reculant fortement à l'instar de leurs homologues asiatiques pendant la nuit, le dollar bénéficiant de son statut de valeur refuge et les rendements obligataires s'envolant en raison des craintes liées à l'effet inflationniste de la crise.

La hausse du brut inquiète fortement les opérateurs car elle pourrait entraîner une résurgence de l'inflation et conduire les banques centrales à modifier leurs plans de politique monétaire afin de freiner les prix.

(Yuka Obayashi et Sudarshan Varadhan, avec la contribution de Rae Wee à Singapour et Tim Gardner à Washington ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)