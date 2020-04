Pétrole : les raisons d'un crash sans précédent

Le cours du baril a connu un effondrement inédit dans son histoire lundi 20 avril, au coeur d'un marché chamboulé par la crise du Covid-19.

Une usine à Houston, Texas. ( AFP / MARK FELIX )

Les chiffres en étaient à peine croyables : le cours du baril de pétrole américain est devenu négatif pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande lié à la pandémie de coronavirus. A la cloture de la bourse de New York, le baril de West Texas Intermediate coûtait ainsi -37,63 dollars lundi soir, signe d'un marché chamboulé par la crise du coronavirus.

Cet effondrement s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'activité mondiale, paralysée par la crise du coronavirus. Il rappelle aussi que malgré sa financiarisation, le pétrole reste un produit qui n'échappe pas à la question du stockage : au coeur d'un marché inondé par l'offre, les stocks sont pleins et la consommation ne suit pas.

En cette fin avril, la dégringolade a été accélérée par l'arrivée à échéance des négociations des contrats pour le mois de mai : les vendeurs se pressent de trouver un acheteur en mesure de prendre physiquement possession de la marchandise. "Le contrat sur le WTI pour mai expire mardi, ce qui force tous les détenteurs de ce contrat à accepter les livraisons physiques", a expliqué dans une note ANZ Bank. "Avec les capacités de stockage qui se remplissent rapidement (...) on craint qu'il n'y ait aucun endroit pour l'entreposer".

( / )

Malgré les efforts de Donald Trump pour endiguer la guerre des prix des derniers mois avec la Russie et l'Arabie saoudite, cet effondrement vient mettre à mal la stratégie du premier producteur mondial. Côté américain, l'effondrement de lundi est en partie dû en partie à la saturation du dépôt pétrolier de Cushing, dans l'Oklahoma, un des plus importants des Etats-Unis. Cet "or noir" surabondant ne devrait pas s'écouler de si tôt. Les réserves sont pleines, faisant anticiper une pression durable sur les cours.

Le marché du pétrole se focalise désormais sur les contrats pour juin. Pour ces derniers, le baril valait mardi matin en Asie plus de 21 dollars, contre 20,43 dollars à la clôture à New York la veille.