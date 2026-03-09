PÉTROLE-Les prix franchissent la barre des 100 dollars le baril (actualisé)

(Actualisé avec réunion du G7, annonce d'Aramco, détails, prix du pétrole)

Les prix du pétrole se sont envolés lundi sur le marché asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 prend 16,55% à 108,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 13,65% à 103,31 dollars vers 07h54 GMT, réduisant légèrement les gains enregistrés plus tôt dans la journée, respectivement d'environ 29% et 31%.

Le Brent reste en passe d'enregistrer la plus forte hausse jamais enregistrée en une seule journée.

L'envolée des cours s'est quelque peu calmée après que le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les ministres des Finances du G7 discuteraient lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole, une information confirmée à Reuters par une source au sein du gouvernement français.

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE a pour sa part proposé plus de 2 millions de barils de brut par le biais d'une série d'appels d'offres exceptionnels.

L'Irak et le Koweït ont commencé à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant aux réductions précédentes de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar. Selon les analystes, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur production sous peu.

La situation reste toutefois fortement perturbée par la guerre dans une région clé pour la production et le transport de brut.

La production irakienne provenant de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70% pour atteindre seulement 1,3 million de barils par jour, le pays étant incapable d'exporter du pétrole via le détroit d'Ormuz, ont déclaré dimanche trois sources industrielles.

Les stocks de brut ont en outre atteint leur capacité maximale, selon un responsable de la compagnie pétrolière publique Basra Oil Company.

Kuwait Petroleum Corporation a pour sa part commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions, sans toutefois préciser l'ampleur de la réduction de production.

Bapco Energies a quant à elle déclaré lundi un cas de force majeure à la suite d'une récente attaque contre sa raffinerie à Bahreïn.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des prix, la décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

Par ailleurs, les groupes de coordination de l'approvisionnement en pétrole et en gaz de l'Union européenne (UE) se réuniront jeudi, a annoncé lundi un porte-parole de la Commission européenne.

Ces groupes, qui comprennent des représentants des gouvernements de l'UE, surveillent la sécurité des approvisionnements en pétrole et en gaz et coordonnent les mesures d'intervention en cas de crise.

Les pays du bloc sont tenus de détenir des stocks de pétrole couvrant 90 jours de consommation.

(Yuka Obayashi et Sudarshan Varadhan, avec la contribution de Rae Wee à Singapour et Tim Gardner à Washington ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)