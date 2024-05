Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pétrole: les cours du brut signent un rebond sur la semaine information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Les cours du pétrole s'inscrivent en hausse vendredi pour la troisième séance d'affilée, ce qui les placent en bonne position pour afficher des gains hebdomadaires après la vive correction de la semaine passée.



Sur le NYMEX, le contrat sur le brut livrable en juin gagne 0,4% à 79,6 dollars, son plus haut niveau depuis le début du mois de mai.



Sur l'ensemble de la semaine, le baril de WTI rebondit de presque 2%, marquant ainsi un rebond hebdomadaire après le lourd repli de la semaine précédente, qui s'était soldée par un recul de quasiment 7%.



Les investisseurs réagissent à des indicateurs ayant tendance à aller dans le sens d'un raffermissement de la demande, que ce soit en provenance des Etats-Unis ou de la Chine, les deux premiers consommateurs mondiaux.



Au-delà du repli des stocks de brut aux Etats-Unis annoncé mercredi, l'officialisation d'une remontée des importations pétrolières de la Chine, prémisse d'un redressement de la demande, a particulièrement soutenu le marché.



'Les exportations chinoises ont par ailleurs augmenté, ce qui pourrait indiquer une possible accélération de l'activité économique dans le pays', souligne Hani Abuagla, analyste marchés chez XTB MENA.



Parallèlement, la perspective d'une baisse des taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année en vue de stimuler la croissance augure également d'une amélioration de la demande.



Côté offre, les analystes de Goldman Sachs ont déclaré vendredi s'attendre à ce que l'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, annonce de nouvelles réductions de leur production en raison des niveaux élevés de leurs stocks, ce qui soutient les prix de l'or noir aujourd'hui.





