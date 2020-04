Pétrole : le rouge avant la réunion de jeudi

(AOF) - Le cours du baril de Brent perdait 5,92% à 32,60 dollars en fin de journée après s'être envolé de plus de 15% vendredi. Initialement prévue lundi, la réunion de l'Opep+ a finalement été reportée à jeudi. L'Arabie saoudite et la Russie continueraient à se chicaner. En signe de bonne volonté, le royaume a cependant retardé la fixation des prix pour ses livraisons en mai. Le scénario le plus probable est celui d'une réduction de la production mondiale de 10 millions de barils par jour.