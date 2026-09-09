PÉTROLE-Le Brent dépasse les 100 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient

Le pétrole Brent, principale référence du marché, a franchi mercredi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 24 juillet sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Vers 07h30 GMT, le Brent de la mer du Nord progresse de 1,71% à 99,60 dollars le baril LCOc1 , après avoir atteint en séance 100,06 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,43% à 94,38 dollars CLc1 au même moment.

L'armée américaine a annoncé avoir détruit cinq pétroliers iraniens mardi, après des tentatives d'attaques de missiles contre un navire de guerre de la marine lors des deux derniers jours.

Les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont de leur côté annoncé mercredi dans un communiqué, relayé par les médias publics iraniens, avoir riposté en lançant des missiles balistiques contre une base militaire des Etats-Unis située en Jordanie.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)