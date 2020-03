Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-La réunion Opep+ est terminée, pas d'accord sur la production-source Reuters • 06/03/2020 à 17:27









VIENNE, 6 mars (Reuters) - L'Opep et ses partenaires ont terminé vendredi leur réunion sans parvenir à un accord sur une baisse coordonnée de leur production de pétrole, a-t-on appris de source au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Opep, qui souhaitait une baisse supplémentaire de la production de 1,5 million de barils par jour jusque fin 2020, s'est heurtée au refus de la Russie, qui ne fait pas partie du cartel. Moscou juge qu'il est trop tôt pour prédire l'impact de l'épidémie de coronavirus partie de Chine sur la demande mondiale de pétrole, ont dit des sources. En conséquence, l'accord actuel conclu par l'Opep et ses partenaires, au premier rang desquels la Russie, dans le cadre dit Opep+ va expirer ce mois-ci et les pays producteurs pourront en théorie augmenter leurs pompages ensuite. (Rania El Gamal, Alex Lawler et Olesya Astakhova version française Bertrand Boucey)

