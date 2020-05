Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-La production de l'Opep à un plus bas de 20 ans en mai-enquête Reuters • 29/05/2020 à 16:09









LONDRES, 29 mai (Reuters) - La production de pétrole de l'Opep a touché en mai un creux de vingt ans à la faveur d'une réduction des extractions de brut de l'Arabie saoudite et d'autres membres du cartel, montre une enquête de Reuters. L'Organisation des 13 pays exportateurs de pétrole a pompé en moyenne 24,77 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, soit une baisse de 5,91 millions de bpj par rapport au niveau d'avril, qui a été révisé. En avril dernier, pour enrayer la baisse des cours de l'or noir tombé à 16 dollars le baril, l'Opep, la Russie et d'autres pays producteurs de premier plan se sont entendus pour réduire leur production de 9,7 millions de barils par jour à compter du 1er mai et pour deux mois, soit près de 10% de la demande mondiale, dans le cadre d'un accord jugé historique. "L'Opep a réalisé un démarrage en trombe en mai grâce à sa dernière baisse de production, réduisant l'offre de cinq millions de bpj par rapport à avril", a souligné pour Reuters Daniel Gerber, directeur général de Petro-Logistics, un cabinet spécialisé dans le suivi de l'offre de pétrole. "Le respect de l'accord (de réduction) est cependant loin d'être parfait", a-t-il toutefois noté, observant que certains pays n'ont pas réussi à réduire leur niveau de production car l'accord a été signé moins de quatre semaines avant son entrée en vigueur. Le Nigeria et l'Irak ont par exemple affiché un taux de conformité à l'accord de seulement 38% et 19% respectivement, bien loin du niveau enregistré par l'Arabie saoudite (96%), des Emirats arabes unis (93%) et du Koweit (72%). (Alex Lawler version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

