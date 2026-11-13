Pétrole : l'offre mondiale dépasse la demande, une première depuis la guerre en Iran (AIE)

(Zonebourse.com) - Dans son rapport mensuel publié ce vendredi, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) indique que "le marché pétrolier montre des signes timides de rééquilibrage, l'offre mondiale dépassant la demande pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Les stocks pétroliers observés ont rebondi de 52 millions de barils (Mb), soit 1,7 Mb/j, en octobre (leur première hausse depuis juin), les exportations du Golfe s'étant redressées beaucoup plus rapidement que la demande mondiale.

"Ce rebond s'explique par un bond de 86 Mb du pétrole en mer, qui atteint son plus haut niveau depuis janvier grâce à la vigueur des expéditions de brut. Les stocks terrestres ont toutefois continué de diminuer pour demeurer à leur plus bas niveau depuis au moins 2016, tandis que les stocks totaux de l'OCDE ont reculé de 47 Mb (dont une baisse de 41 Mb pour les stocks industriels). Depuis le début de la guerre, les stocks mondiaux observés affichent ainsi une chute cumulée de 462 Mb", précise l'organisation intergouvernementale autonome.

Par ailleurs, dans le sillage de la reprise soutenue des exportations du Golfe qui a atténué les tensions sur le marché, les cours du brut daté de la mer du Nord (North Sea Dated) ont dévissé de 32%, passant d'un sommet de 136 dollars/baril (b) le 8 octobre à environ 93 USD/b au moment de la rédaction du rapport, tout en restant supérieurs de 22 USD/b à leur niveau d'avant-guerre.

Les prix du gazole en Europe ont également reculé de 11% sur la même période mais, à près de 180 USD/b, demeurent supérieurs de 77% à leur niveau d'avant-guerre. Sur le front logistique, les taux de fret pour le transport de brut du Moyen-Orient vers l'Asie se sont maintenus près de leurs niveaux records, tandis que les coûts des pétroliers Aframax et Suezmax se sont détendus.

Une offre mondiale dynamisée par le Golfe et le " Quintette des Amériques "

En outre, l'AIE relève qu'"après une hausse de 3 Mb/j en septembre, l'offre mondiale de pétrole a encore bondi de 2,3 Mb/j pour atteindre 105,4 Mb/j en octobre, portant la progression de la production à un niveau remarquable de 5,3 Mb/j depuis août." Cette forte augmentation a ramené la baisse de la production à 2,9 Mb/j en glissement annuel, contre une perte moyenne de 8 Mb/j sur la période mars-septembre.

Malgré la poursuite des attaques contre les infrastructures énergétiques et les pétroliers, les exportations du Golfe (hors Oman) ont atteint 18,4 Mb/j le mois dernier, soit 26% de moins que leur niveau d'avant-guerre. Cette hausse récente a été tirée par le brut, dont les flux ont grimpé à 15 Mb/j, soit 82% des niveaux d'avant-guerre en octobre. "Ce rythme d'exportation plus soutenu a entraîné un relèvement de 3,3 Mb/j de nos estimations d'offre mondiale pour le 4e trimestre 2026. Ce rebond de fin d'année a permis de ramener le repli annuel moyen pour 2026 à 4,8 Mb/j, les pertes au Moyen-Orient et en Russie étant en partie compensées par la croissance des producteurs situés hors du Golfe.", explique l'AIE. En particulier, le "Quintette des Amériques" (Etats-Unis, Canada, Brésil, Argentine et Guyana) est en bonne voie pour accroître sa production de 1,6 Mb/j cette année.

En 2027, malgré une révision à la baisse liée aux contraintes pesant sur les expéditions iraniennes, l'offre mondiale devrait se redresser de 6,6 Mb/j pour atteindre une moyenne de 108,1 Mb/j, incluant une hausse de 5,3 Mb/j de la production du Golfe et un gain supplémentaire de 1,1 Mb/j provenant du Quintette.

Une demande freinée par les prix élevés mais soutenue par la pétrochimie en 2027

La demande mondiale de pétrole continue d'être pénalisée par les perturbations persistantes des exportations de produits raffinés et de GPL depuis le Golfe (qui restent environ deux fois inférieures à leur niveau d'avant-guerre) ainsi que par les prix élevés des carburants. Le rythme de la contraction devrait néanmoins ralentir à 2,7 Mb/j en glissement annuel au 4e trimestre 2026, contre une moyenne de 4,4 Mb/j sur les 2e et 3e trimestres (soit -5 Mb/j au 2e trimestre et -3,8 Mb/j au 3e trimestre), aboutissant à un recul annuel moyen de 2,7 Mb/j pour s'établir à 102,3 Mb/j en 2026. Le déficit par rapport aux niveaux de 2025 devrait continuer de se résorber avant de laisser place à une croissance autour de mars prochain, permettant un rebond global de 2 Mb/j en 2027.

Les matières premières pétrochimiques (GPL/éthane et naphta), produits les plus touchés par la guerre, représenteront environ 80% des gains l'an prochain à mesure que les chaînes d'approvisionnement se normaliseront, tandis que les prix élevés, l'électrification et les gains d'efficacité énergétique du parc automobile mondial freineront le rebond de la demande de carburants routiers.

"Nos bilans d'offre et de demande de novembre suggèrent que le marché pétrolier mondial retrouvera une situation d'excédent au quatrième trimestre 2026, avec une reconstitution des stocks plus marquée en 2027. Comme toujours, des risques baissiers pèsent sur ces prévisions, les attaques contre le transport maritime compromettant la sécurité en mer, pourtant essentielle à une reprise durable", souligne l'AIE.

Le raffinage et l'approvisionnement en gazole sous haute tension

Pour l'heure, les fortes tensions sur l'approvisionnement en produits raffinés, en particulier le gazole, demeurent la principale préoccupation de l'ensemble du marché et des consommateurs. L'activité mondiale de raffinage a d'ailleurs reculé de 1,3 Mb/j d'un mois sur l'autre pour tomber à un point bas saisonnier de 81,3 Mb/j en octobre, avant un rebond attendu à 84,7 Mb/j en décembre.

A plus long terme, les volumes traités devraient progresser de 2,5 Mb/j pour atteindre 84,3 Mb/j en 2027, après un repli annuel moyen de 2,2 Mb/j en 2026. En octobre, les marges se sont dégradées presque partout, les coûts de fret records pénalisant les raffineurs asiatiques. Aux États-Unis, les raffineurs ont bénéficié d'un brut moins cher, mais le repli des prix de l'essence a pesé sur leurs bénéfices.

Parallèlement, les attaques incessantes contre les infrastructures énergétiques russes continuent d'asphyxier les livraisons de gazole du pays vers les marchés internationaux, s'ajoutant aux pertes en provenance du Moyen-Orient. Pour y faire face, les raffineries du bassin atlantique, notamment aux Etats-Unis, tournent à plein régime pour capter des marges élevées, tandis que l'amélioration de la disponibilité du brut en Asie et l'octroi de nouveaux quotas chinois d'exportation de produits raffinés pourraient soutenir les taux d'utilisation dans la région.

Surtout, la mise sur le marché accélérée des stocks stratégiques de gazole de l'AIE au cours des prochains mois constituera un relais essentiel pour combler le déficit d'offre en attendant le rétablissement du système mondial de raffinage et de la production de produits finis.

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