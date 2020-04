Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-L'Arabie prête à baisser sa production par rapport à avril-source Reuters • 09/04/2020 à 15:01









9 avril (Reuters) - L'Arabie saoudite est prête à réduire sa production de pétrole dans un volume pouvant atteindre quatre millions de barils par jour (bpj) mais seulement par rapport au niveau record atteint en avril, a-t-on appris jeudi d'une source informée de la politique pétrolière du royaume. A la suite de la rupture le mois dernier du pacte avec la Russie sur une réduction de la production de pétrole, l'Arabie saoudite avait décidé d'augmenter ses extractions qui ont atteint ce mois-ci le niveau record de 12,3 millions de bpj. La Russie, pays non-membre de l'Opep, a dit souhaiter un nouvel accord de réduction de la production mais par rapport aux niveaux de janvier-mars, avant la hausse de la production saoudienne. Une téléconférence sur une réduction de la production de pétrole est prévue ce jeudi dans le cadre de l'Opep+, groupe informel réunissant les pays membres du cartel et d'autres grands producteurs, dont la Russie, mais pas les Etats-Unis. Les cours du pétrole ont fortement chuté depuis la rupture du pacte russo-saoudien sur fond d'effondrement de la demande lié à l'impact du nouveau coronavirus. (Dmitry Zhdannikov; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

