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Pétrole brut de la mer du Nord : Vitol achète du WTI Midland
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 19:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 7 septembre - Les écarts de prix du brut américain WTI Midland ont bondi lundi à la suite d'une transaction dans la fenêtre Platts, tandis que Chevron a soumis des offres pour le Brent, le Forties, l'Oseberg et l'Ekofisk.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf mention contraire précisant « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu lieu de destination » (DDP).

* WTI Midland: Vitol a acheté à BP une cargaison à livrer du 26 au 30 septembre au prix du Brent daté majoré de 4,95 dollars CIF Rotterdam.

* Selon les calculs de Reuters, le niveau de cette transaction correspondait à environ le Brent daté majoré de 3,30 dollars FOB.

* La dernière transaction sur le WTI remonte au 2 septembre, lorsque Exxon a acheté un chargement du 14 au 18 septembre à Trafigura au prix du Brent daté majoré de 1,55 $ CIF Rotterdam, ce qui équivaut à environ le Brent daté moins 18 cents FOB.

* Brent/Ninian: Chevron a fait une offre pour la période du 6 au 10 octobre au prix du Brent daté majoré de 5,80 dollars CIF Rotterdam, ce qui équivalait à environ le prix du Brent daté majoré de 3,06 dollars FOB, selon les calculs de Reuters.

* Forties: Chevron a fait une offre pour la période du 7 au 9 octobre au prix du Brent daté majoré de 3,50 $. Exxon a fait une offre pour la période du 26 septembre au 9 octobre au prix du Brent daté majoré de 1,75 $.

* Oseberg: Chevron a proposé, pour la période du 4 au 6 octobre, un prix égal au Brent daté majoré de 6,10 $.

* Ekofisk: Chevron a proposé, pour la période du 5 au 7 octobre, un prix égal au Brent daté majoré de 5,10 dollars.

* Johan Sverdrup: Equinor a proposé pour une cargaison du 30 septembre au 2 octobre un prix égal au Brent daté majoré de 1,20 $.

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