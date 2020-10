Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : vers un franchissement des 43,5$ ? Cercle Finance • 14/10/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Pétrole (Brent) semble avoir trouve un solide plancher vers 39,3$ mais se heurte également à une solide résistance vers 43,5$ (testée les 17/09 et 08/10): un franchissement validerait un potentiel de hausse vers 47,5$, c'est à dire une incursion au-delà de l'ex-sommet estival des 45,5$ des 25 août au 2 septembre... qui se confond avec l'ex-plancher du 20/06/2017.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +1.37%