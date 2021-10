Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : teste les 82,00$ à Londres information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Alors que l'OPEP ne consent pas à accélérer la production de plus de 400.000 barils en novembre, le pétrole (Brent) fuse de +3% et teste les 82,00$ (au plus haut depuis le 10/10/2018) à Londres, ce qui constitue un nouveau record annuel. Le prochain objectif n'est autre que le zénith annuel 2018 des 86$/86,5$ du 3 octobre de cette année là.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +3.04%