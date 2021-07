Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole(Brent) : spectaculaire 'bull-trap', replonge sur 74$ Cercle Finance • 06/07/2021 à 18:42









(CercleFinance.com) - Scénario assez incroyable ! Le Brent déborde 22 juin la résistance des 74,5$ puis confirme de belle manière le 2 juillet en se hissant vers 76,15$. Le signal haussier est complété par un nouveau zénith à 77,8$ à l'ouverture (vers 9H55) ce 6 juillet à Londres... puis tout bascule 4 heures plus tard avec un spectaculaire avalement baissier vers 74,15$ qui efface tous les gains engrangés depuis le 15 juin (clôture) ou le 21 juin (intraday). Le 'bull-trap' sera largement confirmé si le 'Brent' replonge sous 74$ en direction de 72$ (plancher intraday du 17 juin).

