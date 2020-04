Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' : se repositionne vers 25$ Cercle Finance • 30/04/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - Après l'inscription d'un double plancher historique à 19,65$ (le 18 avril) puis 19,9$ les 27 et 28 avril (au 'fixing'), le Brent se redresse et efface la résistance des 22,7$ des 30 et 31 mars (ex-plancher long terme). Le prochain objectif pourrait se situer vers 28$, ex-résistance du 18 au 25 mars.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +10.62%