Pétrole (Brent) : résistance tenace à 45,2$

Cercle Finance • 10/08/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Le baril de pétrole (Brent) affronte une résistance tenace à 45,2E, seuil qui n'est autre que l'ex-'gap' du 6 mars et qui fait obstacle depuis le début du mois d'aoôt. Cela fait maintenant 6 semaine que le Brent est prisonnier d'un corridor 42/45$, l'objectif suivant étant le palier des 50$, ex-plancher du 28 février.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.45%