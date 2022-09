Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent': rebondit fortement sur 87,25E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le Pétrole 'Brent' rebondit fortement sur 87,25E, niveau très proche de l'ex-zénith des 86,7E du 25 octobre 2021 et du 1er octobre 2018.

Le baril reste cependant bien ancré au sein d'un corridor baissier délimité par la résistance oblique des 98$ et un support oblique qui gravite vers 84$ mais perd rapidement de l'altitude.

Le niveau 86$ correspond à un retracement de -38,2% par rapport au zénith des 139$, mais cela n'a pas été un cours très 'travaillé' (clôture à 129$ quelques heures plus tard).

Si 129$ est le bon référent, alors 80$ deviendrait la cible. Et c'était 124$ (testé à plusieurs reprises les 25 mars, 31 mai, 8 et 14 juin), alors le repli pour se poursuivre vers 76,7$ (ex-zénith de mi-juillet 2021).





