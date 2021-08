Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : re-teste le plancher des 64,8E du 20/05 information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le pétrole (Brent) re-teste le plancher des 64,8E du 20/05! un rebond s'enclenche après -16% de repli depuis le zénith des 77,1E du 5 juillet. Le principal objectif et principale résistance court terme, c'est le palier des 69E des 8 et 11 mars puis 5 et 17 mai dernier. Une reprise en 'V' pourrait se prolonger jusque vers 71,6E.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +3.37%