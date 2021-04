Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' : plafonne sous 67,2E Cercle Finance • 26/04/2021 à 19:00









(CercleFinance.com) - Le Pétrole 'Brent' plafonne sous 67,2E mais retrouvera très vite un soutien vers 65E. La configuration apparaît potentiellement baissière (correction en A-B-C) mais il n'y a pas encore de certitude en ce qui concerne la validation de la 2ème vague et la poursuite du mouvement de baisse : le doute serait complètement levé en cas d'enfoncement des 60,3$ avec un objectif à 50,4$ (plancher du 4 janvier).

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -0.59%