Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' : palier de soutien vers 26,5E Cercle Finance • 16/04/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Le baril de pétrole 'Brent' rechute sous les 28$, jusdque sur 27,15E : il se rapproche du palier de soutien vers 26,5E (du 18 au 26 mars) et se tient donc beaucoup mieux que le 'WTI' qui s'est enfoncé sous les 20$, et jusque vers 19,5$: le 'spread' qui était de l'ordre de +10% est maintenant passé à +40%, ce qui est historique. En cas de rechute sous 27$, le 'Brent' pourrait retourner combler le 'gap' des 23,87$ du 31 mars.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.89%