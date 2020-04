Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole Brent (Londres) : lourde rechute vers 19,5$ Cercle Finance • 27/04/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le Pétrole Brent (Londres) subit une lourde rechute de -10,5%, vers 19,5$/baril dans le sillage WTI 'juin' qui s'effondre de -26%, sous les 12,5$ à New York. Le Brent semble bien parti pour s'en aller re-tester le plancher des 19,65E du 21 avril, au lendemain du krach du WTi à -40$. En cas d'enfoncement, le prochain objectif ne serait autre que le plancher des 16$ testé le 22 avril... ensuite, le Brent s'en irait tester la base du canal baissier qui se situe vers 14$.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -11.33%