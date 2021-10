Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' (Londres) : franchi les 86$ information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le pétrole 'Brent' (Londres) franchit la barre des 86$, pour la première fois depuis le 28/10/2014, effaçant son record de 85,45$ du 9/10/2018. A condition de confirmer le signal 'bull' par une clôture au-dessus de 85$, le prochain objectif devient 90$, l''ex-plancher de fin juin 2012.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -0.82%